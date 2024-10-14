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Arda Güler, Fenerbahçe iddialarına son noktayı koydu

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Geçtiğimiz sezon transfer olduğu İspanyol devi Real Madrid'den ayrılacağı konuşulan Arda Güler'in eski takımı Fenerbahçe'ye kiralanacağı öne sürülmüştü. İtalyan basınında yer alan haberlere göre sarı-lacivertli taraftarların heyecanla beklediği Arda'nın eflatun-beyazlılardan ayrılmaya niyeti yok.

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, dünya çapında yankı uyandırmıştı. İspanyol basını ise geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin eski futbolcusunu kiralamak istediğini yazmıştı.

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AS kaynaklı haberde, Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun, Arda Güler'i ocak ayında kiralamak için Real Madrid ile görüşeceği kaydedilmişti. Hatta Başkan Ali Koç'un da bizzat Arda ile görüşerek transfer için ikna etmeye çalışacağı aktarılmıştı.

Relevo muhabiri Matteo Moretto, Arda Güler'in Real Madrid'deki geleceğiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İtalyan gazeteci, Fenerbahçe iddialarına rağmen milli futbolcunun eflatın-beyazlılardan ayrılmaya niyetinin olmadığını söyledi.

Arda Güler, Fenerbahçe iddialarına son noktayı koydu
Kaynak: Haberler.com / Spor

Real Madrid Fenerbahçe Arda Güler Futbol Spor

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Yorumlar (3)

Serkan Aygun:

Yeter bir günde Arda haberi olmasın

12
2
yanıtYanıtla
murat özbaş:

siliyorum uygulamayi iyice isin tadini kacirdiniz .habercilik degil bu yaptiginiz

8
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Arda Baki:

O kadae dayak yediniz söz yediniz halen daha devam ediyorsunuz, arkadaşlar gazetecilik magazin vs bunlar boş işler . Sürekli insanlara zarar veriyorsunuz pislik herifler

3
0
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