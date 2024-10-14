Arda Güler, Fenerbahçe iddialarına son noktayı koydu

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, dünya çapında yankı uyandırmıştı. İspanyol basını ise geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin eski futbolcusunu kiralamak istediğini yazmıştı.

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AS kaynaklı haberde, Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun, Arda Güler'i ocak ayında kiralamak için Real Madrid ile görüşeceği kaydedilmişti. Hatta Başkan Ali Koç'un da bizzat Arda ile görüşerek transfer için ikna etmeye çalışacağı aktarılmıştı.

Relevo muhabiri Matteo Moretto, Arda Güler'in Real Madrid'deki geleceğiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İtalyan gazeteci, Fenerbahçe iddialarına rağmen milli futbolcunun eflatın-beyazlılardan ayrılmaya niyetinin olmadığını söyledi.