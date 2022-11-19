Üye Girişi
Haberi Paylaş

Arda Güler sorusuyla köşeye sıkışan Kuntz, yaşananları tek tek anlattı: Hocası öyle istedi

Spor Haberleri

Stefan Kuntz, Çekya maçında Arda Güler'e son bölümde şans vermesiyle ilgili gelen soruya çarpıcı cevap verdi. Kuntz, Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus'le arasında geçen diyaloğu anlatıp, "Hocası Jesus, onu adapte ederken bize yavaş ve dikkatli olmamız gerektiğini söyledi" açıklamasını yaptı.

A Milli Futbol Takımımız'ın Çekya'yı 2-1 mağlup ettiği maçtan sonra teknik direktör Stefan Kuntz, Arda Güler'le ilgili gelen sorulara yanıt verdi.

"SANE VE GNABRY YANLIŞ ÖRNEK"

Kuntz, Serge Gnabry ve Sane'nin genç yaşta Alman takımında şans bulmasıyla ilgili verilen örneğe, "Arda Güler'i gelişim açısından Serge Gnabry ve Leroy Sane ile kıyaslamak istiyorsanız; onlar U21'de bize geldiklerinde her birinin 40-50 Bundesliga maçı vardı" yanıtını verdi.

Arda Güler eleştirilerinden bunalan Kuntz, topu Jorge Jesus'a attı:

JORGE JESUS'A TOPU ATTI

Kuntz, Arda'nın yetenekli ama çok genç bir oyuncu olduğunu belirterek, "Dikkatli olmalıyız. Hocası Jorge Jesus, onu yavaş bir şekilde adapte etmemiz gerektiğini ve dikkatli olmamız gerektiğini söyledi. Biliyorsunuz zamanında çok hızlı gelişim sağlayanlar ve sıkıntı yaşayanlar var. Bugün oyunun gidişatı onun girişine müsaitti. Oyuncuları bir hafta boyunca tanıma imkanı buldum. Biraz daha zaman tanımamız gerekiyor" açıklamasını yaptı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Stefan Kuntz Jorge Jesus Fenerbahçe Arda Güler Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title