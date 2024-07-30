Arda Güler'e tarihi teklif! Real Madrid, 1 saniye bile düşünmeden reddetti

İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen milli yıldızımız Arda Güler, Avrupa'nın devlerini peşinden koşturmaya devam ediyor. İspanyol basını, Madrid temsilcisinin kapısının Arda için dev bir teklifle çalındığını öne sürdü.

NEWCASTLE 80 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDI

Defensa Central'in haberine göre; bir aracı, Real Madrid'in Arda Güler için ne istediğini ilk elden öğrenmek için Madrid'in kapısını çaldı. Dahası, Premier Lig'den bir kulübün Arda'yı istediğini ve bu kulübün Newcastle olabileceğini, Madrid'in Arda Güler'i satışa çıkarması halinde 60 milyon euro artı 20 milyon euro bonus ödeyeceğini ima etti.

REAL MADRID BIRAKMIYOR

Haberde, bu aracı kişinin Real Madrid cephesine, "Eğer Arda'yı satmayı düşünüyorsanız, 1 gün içinde satılır" ifadesini kullandığı belirtildi. Ancak Arda Güler'i dokunulmaz olarak gören Real Madrid cephesinin bu teklife sıcak bakmadığı ve ayrılık ihtimalinin düşünmediği ifade edildi.

"PEREZ VE ANCELOTTI'NİN İNCİSİ"

Real Madrid ile ABD kampında bulunan ve yarın İtalyan devi Milan ile oynanacak olan hazırlık maçına ilk 11'de başlaması beklenen Arda'nın, başkan Florentino Perez ve teknik direktör Carlo Ancelotti tarafından çok beğenildiği ve kulübün geleceği için bir "inci" olarak görüldüğü belirtildi.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Geçen sezonun ikinci yarısında daha fazla forma şansı bulan Arda Güler, Real Madrid formasını 5'i ilk 11 olmak üzere toplamda 12 maçta giydi. Arda, bu karşılaşmalarda aldığı kısıtlı süreye rağmen 6 gol atmayı başardı. A Milli Takımımız ile EURO 2024'te de boy gösteren 19 yaşındaki genç yetenek, 5 maçlık süreçte 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.