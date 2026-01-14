Arda Güler'e 'Mourinho' şoku

Haberler

Real Madrid'de teknik direktör değişikliği yaşandı. Xabi Alonso ile yollar ayrıldı ve takımın başına Alvaro Arbeloa getirildi. Arbeloa'nın Jose Mourinho'ya olan yakınlığı ve 'Mourinhista' vurgusu, Arda Güler'in yeni dönemdeki rolü ve forma rekabeti açısından önemli. Arbeloa döneminin genç oyuncunun forma rekabetini ve rolünü nasıl etkileyeceği merak konusu. Yeni teknik direktörün disiplinli ve net tercihleri, takım içi dengelerin ve kadro tercihlerinin yeniden şekillenmesi bekleniyor.

  • Real Madrid'in teknik direktörü Xabi Alonso'nun yerine Alvaro Arbeloa getirildi.
  • Alvaro Arbeloa kendisini 'Mourinhista' olarak tanımlamıştır.
  • Arda Güler'in forma rekabeti, Arbeloa'nın disiplin odaklı yönetim tarzı nedeniyle etkilenebilir.

Real Madrid'de Süper Kupa sonrası teknik direktör değişikliği yaşandı. Xabi Alonso ile yollar ayrılırken, takımın başına Alvaro Arbeloa getirildi. Arbeloa'nın Jose Mourinho'ya duyduğu yakınlık ve "Mourinhista" vurgusu, Arda Güler'in yeni dönemdeki rolü ve forma rekabeti açısından dikkat çeken bir başlık olarak öne çıktı.

REAL MADRID'DE TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİĞİ

İspanyol devinde Xabi Alonso dönemi sona erdi. Kulüp yönetimi, altyapıdan yetişen ve Castilla takımını çalıştıran Alvaro Arbeloa'yı A takımın başına getirdi. Arbeloa'nın göreve başlamasıyla birlikte takım içi dengelerin ve kadro tercihlerinin yeniden şekillenmesi bekleniyor.

ARBELOA'DAN "MOURINHISTA" MESAJI

Yeni teknik direktör Alvaro Arbeloa'nın Jose Mourinho'ya olan hayranlığı ve futbol anlayışına yakınlığı, İspanya'da geniş yankı buldu. Arbeloa'nın geçmiş açıklamalarında kendisini "Mourinhista" olarak tanımladığı, bu yaklaşımın da disiplin ve sertlik vurgusunu ön plana çıkarabileceği değerlendiriliyor.

ARDA GÜLER'İ BEKLEYEN YENİ DÖNEM

Arda Güler'in, önceki dönemde Carlo Ancelotti ve Xabi Alonso gibi daha esnek yaklaşımlarıyla bilinen teknik adamlarla çalıştığı hatırlatıldı. Arbeloa'nın disiplin odaklı ve net tercihleriyle öne çıkan yönetim tarzının, genç oyuncunun forma rekabetini doğrudan etkileyebileceği yorumları yapılıyor.

FORMA REKABETİ YENİDEN ŞEKİLLENEBİLİR

Arbeloa'nın göreve gelmesiyle Real Madrid'de rekabetin artacağı, kadro içi hiyerarşi ve rollerin yeniden tanımlanacağı ifade ediliyor. Arda Güler'in bu süreçte alacağı süre ve sahadaki rolü, yeni teknik ekibin yaklaşımıyla birlikte yakından izlenecek.

Kaynak: Haberler.com / Spor
