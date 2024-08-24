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Arda Güler'e gün doğdu! Ancelotti oynatmaya mecbur kaldı

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Real Madrid'in İngiliz futbolcusu Jude Bellingham'ın sakatlanması sonrasında formayı alabilecek isimler netleşti. Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin Bellingham'ın yerine formayı milli futbolcu Arda Güler'e vereceği belirtildi. Güler, Bellingham'ın yokluğunda formayı alabilecek en güçlü aday olarak gösterildi.

İspanyol devi Real Madrid'in yıldız futbolcusu Jude Bellingham'ın sakatlanması sonrasında Carlo Ancelotti'nin formayı milli futbolcu Arda Güler'e vereceği ifade edildi.

BELLINGHAM 1 AY YOK

Eflatun-beyazlılardan yapılan açıklamada, Bellingham'ın sağ bacağının arka adalesinde sakatlık tespit edildiği bildirildi. İspanyol basını, Bellingham'ın sahalara dönmesinin bir ayı bulacağını iddia etti. Yaşanan bu gelişmenin ardından ise formayı alabilecek isimler netleşti.

ARDA FORMAYI KAPACAK

Marca'da yer alan habere göre Carlo Ancelotti, Jude Bellingham'ın yokluğunda 2 isim üzerinde duruyor. Milli futbolcu Arda Güler, Bellingham'ın sakatlığı sonrası Madrid ekibinde formayı alabilecek en güçlü aday olarak gösterildi. Arda'nın alternatifi olarak ise Hırvat yıldız Luka Modric belirlendi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

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Yorumlar (2)

MEMOLLİ null:

Şimdi. Ya patlayacaksın, ya parlayacaksın. Şans seninle olsun.

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Alper Demir:

Rüştü’nün Engin’den kaleyi devralmasını anımsattı bu durum bana. Zor ama dünya futbolunda 15 yıla damga vurmanın dönüm noktası olabilir.

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0
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