Arda Güler'e gün doğdu! Ancelotti oynatmaya mecbur kaldı

İspanyol devi Real Madrid'in yıldız futbolcusu Jude Bellingham'ın sakatlanması sonrasında Carlo Ancelotti'nin formayı milli futbolcu Arda Güler'e vereceği ifade edildi.

BELLINGHAM 1 AY YOK

Eflatun-beyazlılardan yapılan açıklamada, Bellingham'ın sağ bacağının arka adalesinde sakatlık tespit edildiği bildirildi. İspanyol basını, Bellingham'ın sahalara dönmesinin bir ayı bulacağını iddia etti. Yaşanan bu gelişmenin ardından ise formayı alabilecek isimler netleşti.

ARDA FORMAYI KAPACAK

Marca'da yer alan habere göre Carlo Ancelotti, Jude Bellingham'ın yokluğunda 2 isim üzerinde duruyor. Milli futbolcu Arda Güler, Bellingham'ın sakatlığı sonrası Madrid ekibinde formayı alabilecek en güçlü aday olarak gösterildi. Arda'nın alternatifi olarak ise Hırvat yıldız Luka Modric belirlendi.