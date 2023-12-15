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Arda Güler'e ahlaksız teklif! Soruyu duyunca göz bebekleri büyüdü

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Real Madrid'in yıldız futbolcusu Arda Güler, kadın hayranına imza verdiği sırada şok bir teklif aldı. Kadın hayranının "Benimle cinsel ilişkiye girer misin?" sorusu karşısında kısa süreli şaşkınlık yaşayan Arda, teklifi gülerek reddetti.

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, kadın bir hayranına imza verdiği sırada beklenmedik bir soru ile karşı karşıya kaldı.

"BENİMLE İLİŞKİYE GİRER MİSİN?"

Arda Güler'in imza verdiği sırada kadın hayranı Arda'ya, "Benimle cinsel ilişkiye girer misin?" sorusunu sordu.

ARDA REDDETTİ

Sorulan bu garip soru karşısında büyük şaşkınlık yaşayan yıldız futbolcu Arda, kadın hayranının teklifini gülerek reddetti. O anlar gündem oldu.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Real Madrid Arda Güler Spor Haberler

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