Arda Güler'den Galatasaraylıları çılgına çeviren beğeni: İş kendilerine gelince mi adalet aramaya başladılar?
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Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in, eski Fenerbahçeli oyuncu Abdülkerim Durmaz'ın "İş Galatasaray'a gelince mi adalet aramaya başladılar?" sözlerinin paylaşıldığı tweet'i beğenmesi sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Hakem Ali Palabıyık'ın skandal kararlarıyla damga vurduğu Alanyaspor maçı sonrası gergin olan Galatasaraylı taraftarlar, bu beğenisi sonrası Arda Güler'e tepki gösterdi.
Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki futbolcusu Arda Güler'in, Twitter'da beğendiği bir paylaşım gündeme oturdu.
Galatasaray-Alanyaspor maçında yaşanan tartışmalı kararların ardından sarı kırmızılı camiadan tepki sesleri yükselirken, Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler'in imalı paylaşımı dikkat çekti.
17 yaşındaki başarılı futbolcu, bir televizyon kanalında yorumculuk yapan eski Fenerbahçeli oyuncu Abdülkerim Durmaz'ın "İş Galatasaray'a gelince mi adalet aramaya başladılar?" sözlerinin paylaşıldığı tweet'i beğendi.
Galatasaray taraftarı, Arda Güler'in bu beğenisi sonrası sosyal medyada genç oyuncuya büyük tepki gösterdi. İşte gelen tepkilerden bazıları;
- Arda Güler böyle tweetler atmaya devam et, senden topçu falan olmaz otur yedek kulübesinde
- Arda Güler'i genç yetenek diye övüyoruz, tam hak ettiğin yerdesin