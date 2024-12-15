Üye Girişi
Haberler
Şam yakınlarında 75 bin kişinin gömülü olduğu toplu mezar bulundu
Esad kaçtıktan sonra uydu görüntülerinden tespit edildi
Türkiye'den ABD'ye DEAŞ ile mücadele kapsamında ses getirecek teklif
Türkiye'nin ABD'ye yaptığı teklif ilk kez ortaya çıktı
Ankaralı Turgut'un yürekleri dağlayan vasiyeti
Ankaralı Turgut'un yürekleri sızlatan vasiyeti
Sanatçı Ferdi Tayfur apar topar hastaneye kaldırıldı
Ünlü sanatçı apar topar hastaneye kaldırıldı

Arda Güler'den 21. yüzyıla damga vuran performans

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli futbolcumuz Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, La Liga'nın 17. haftasında konuk olduğu Rayo Vallecano ile 3-3 berabere kaldı. yaptığı 2 asistle yıldızlaşan Arda, 21. yüzyılda Madrid'de bir LaLiga maçında 2 asist yapan en genç futbolcu oldu.

Milli yıldızımız Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, La Liga'nın 17. haftasında Rayo Vallecano ile deplasmanda 3-3 berabere kaldı.

Vallecas'ta oynanan maçta Real Madrid'in gollerini 39. dakikada Fede Valverde, 45. dakikada Jude Bellingham ve 56. dakikada Rodrygo kaydetti. Rayo Vallecano'nun gollerini ise 4. dakikada Unai Lopez, 36. dakikada Abdul Mumin ve 64. dakikada Isaac Palazon kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Real Madrid puanını 37'ye yükseltirken, Rayo Vallecano 20 puana ulaştı. Ligin bir sonraki maç haftasında Real Madrid evinde Sevilla'yı konuk ederken, Rayo Vallecano deplasmanda Villarreal'e konuk olacak.

ARDA GÜLER'DEN 2 ASİST

Real Madrid'de maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Arda Güler, 78 dakika sahada kaldı. Arda, Fede Valverde'nin ve Rodrygo'nun attığı gollerde asist yaptı ve karşılaşmayı 2 asistle tamamladı.

Arda Güler'den 21. yüzyıla damga vuran performans

TARİHE GEÇTİ

19 yaşındaki genç yıldız, 21. yüzyılda Real Madrid formasıyla bir LaLiga maçında 2 asist yapan en genç futbolcu oldu. Bu sezon 7'si ilk 11 olmak üzere 19 maçta 657 dakika sahada kalan Arda Güler, bu karşılaşmalarda 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Arda Güler'den 21. yüzyıla damga vuran performans
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
img

İşte Esad'dan sonra ülkesine dönen Suriyeli sayısı
img

Şam'daki komşuları devrik liderin son saatlerini anlattı
img

Yaptıklarıyla İtalya'yı birbirine kattı
500

Yorumlar (8)

Haber YorumlarıSerdar null:

eee yani bizene parayı alan o oynayan o bize ne

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTamer Ozsan:

maçı seyretmesek inanacağız yani. Çocuk normal pas verdi buna asist denmez. Ha kötümü oynadı hayır ortalama üzerindeydi. Ancak adam eksiltmesi, dikine kaleye gitmesi, güçlenmesi gerekiyor.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıorhan duz:

Arda boş bir balon bir projedir arda

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

yahu bende 3 golü Arda attı sandım:)))

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErtan Demirel:

Abartmayin ya sunu mac 3:3 bitti bizim iddaa yatti 14. Macta

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRedkit Düldül:

habere güleceğim ama neremle gülsem diye düşünüyorum ??????

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKral Çplak:

Ya hu saçmalığa bak ben de tarihe geçtim o zaman . 20. yüzyılda yaşıtları arasında 10 Eylül'de saat 19:05:37 de doğan mavi gözlü 0 kan grubundaki tek kişiyim. Arda'nın istatistiki benimkinden daha saçma .

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKaraşal:

3-3 berabere kalmış hangi realli mest oldu acaba ardanın performansından

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ürünleri Avrupa'dan dönen işletme iflas etti, alacaklılar soluğu fabrikada aldı
Avrupa'dan veto yiyen firma iflas etti, alacaklılar kapıya dayandı
Kulüp başkanı, şike teklifi aldığını iddia etti
Gözler Hacıosmanoğlu'nda! Kulüp başkanı, şike teklifini itiraf etti
Soylu'dan Enginyurt'a: Lafa bakarız laf mı diye, söyleyene bakarız adam mı diye
Soylu'nun paylaştığı mesajlar tecrübeli siyasetçiyi zora sokacak
Esad'ın ülkeden kaçan askerleri Irak'ın Rutba ilçesine sığınmış
Esad'ın askerlerinin kaçtığı ülke belli oldu
İşte Esad'dan sonra ülkesine dönen Suriyeli sayısı
İşte Esad'dan sonra ülkesine dönen Suriyeli sayısı
İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi: Suriye'yi yönetme niyetimiz yok
Orta Doğu'yu tedirgin eden iddiaya Genelkurmay Başkanı'ndan yanıt

Son Dakika Haberleri

Tottenham Fulham Maçı Hangi Kanalda? Manchester Utd - Everton Maçı Yayın Bilgisi Tottenham Fulham CANLI İZLE şifresiz! Premier Lig Tottenham Fulham maçı ne zaman? Manchester Utd Everton CANLI İZLE şifresiz! Premier Lig Manchester Utd Everton maçı ne zaman? Noter Pazar günü açık mı, kapalı mı? 15 Aralık noterler çalışıyor mu? İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? 14 Kasım İstanbul nöbetçi eczaneler… Gönül Dağı 157. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? Şevkat Yerimdar nerede çekiliyor? Şevkat Yerimdar konusu nedir, oyuncuları kimler? Yalan 28. bölüm tek parça izle! Yalan full HD bölüm izle! Yalan son bölüm neler oldu? Çığlık 5 filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Çığlık 5 katili kim?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.