Arda Güler'den 21. yüzyıla damga vuran performans

Milli yıldızımız Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, La Liga'nın 17. haftasında Rayo Vallecano ile deplasmanda 3-3 berabere kaldı.

Vallecas'ta oynanan maçta Real Madrid'in gollerini 39. dakikada Fede Valverde, 45. dakikada Jude Bellingham ve 56. dakikada Rodrygo kaydetti. Rayo Vallecano'nun gollerini ise 4. dakikada Unai Lopez, 36. dakikada Abdul Mumin ve 64. dakikada Isaac Palazon kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Real Madrid puanını 37'ye yükseltirken, Rayo Vallecano 20 puana ulaştı. Ligin bir sonraki maç haftasında Real Madrid evinde Sevilla'yı konuk ederken, Rayo Vallecano deplasmanda Villarreal'e konuk olacak.

ARDA GÜLER'DEN 2 ASİST

Real Madrid'de maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Arda Güler, 78 dakika sahada kaldı. Arda, Fede Valverde'nin ve Rodrygo'nun attığı gollerde asist yaptı ve karşılaşmayı 2 asistle tamamladı.

TARİHE GEÇTİ

19 yaşındaki genç yıldız, 21. yüzyılda Real Madrid formasıyla bir LaLiga maçında 2 asist yapan en genç futbolcu oldu. Bu sezon 7'si ilk 11 olmak üzere 19 maçta 657 dakika sahada kalan Arda Güler, bu karşılaşmalarda 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.