Arda Güler de içindeydi! Real Madrid'in takım otobüsü kaza yaptı
Milli futbolcumuz Arda Güler'in de içinde yer aldığı Real Madrid kafilesi, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Leipzig maçı için Almanya'ya giderken maddi hasarlı bir trafik kazası geçirdi. Kazada kimse yaralanmazken, Real Madrid otobüsü kalacağı otele ulaştı.
Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Leipzig maçı için Almanya'ya giden Real Madrid'de takım otobüsü Almanya'da kaza yaptı.
ARDA DA İÇİNDEYDİ
Bild'de yer alan habere göre, milli futbolcumuz Arda Güler'in de içinde yer aldığı Real Madrid kafilesi, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Leipzig maçı için Almanya'ya giderken maddi hasarlı bir kaza geçirdi.
YARALI YOK
Real otobüsünün uğradığı hasarın boyutu henüz netlik kazanmış değil. Kısa bir duraklamadan sonra, kazaya karışan herkes herhangi bir yaralanmaya uğramadan yoluna devam etti. Öte yandan haberde Real Madridli oyuncuların kazayı hissetmediğine yer verilirken, yolculuğun sorunsuz şekilde devam ettiğine ifade edildi.