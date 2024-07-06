Arda Güler, asistleriyle Avrupa Şampiyonası tarihine geçti

A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde Hollanda ile karşı karşıya geldi. İlk 45 dakikayı Samet'in golüyle 1-0 önde kapatan millilerde golün asistini yapan genç yıldızımız Arda Güler de turnuva tarihine geçti.

ASİSTLERİYLE ADINI TARİHE YAZDIRDI

A Milli Takım'ın Hollanda ile karşılaştığı maçın 35. dakikasında Samet Akaydin'e asist yapan Arda, turnuvadaki ikinci asistine ulaştı. 19 yaşındaki futbolcu, Avrupa Şampiyonaları tarihinde 21 yaşından küçük olup da tek bir turnuvada sadece 1'den fazla asist yapan 4 genç futbolcudan 1'i oldu.

3 İSİM DAHA VAR

Arda'nın dışında turnuva tarihinde 1'den fazla asist yapan 3 oyuncu bulunuyor;

Enzo Scifo ( 1984 )

Cristiano Ronaldo (2004)

Lamine Yamal (2024)

MERİH'E DE ASİST YAPMIŞTI

Arda Güler, Türkiye'nin son 16 turunda Merih Demiral'ın golleriyle Avusturya 2-1 yenerek elediği maçta Merih'in ikinci golünde asist yaptı. Müsabakadaki ilk gol de Arda'nın kullandığı korner sonrasında yaşanan karambolde gelmişti.