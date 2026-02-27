Arda Güler, ailesiyle birlikte Santiago Bernabeu'da futbol oynadı

Haberler

Güncelleme:
Real Madrid'in milli futbolcusu Arda Güler, doğum gününde ailesiyle birlikte Santiago Bernabeu Stadyumu'nda futbol oynadı. Bu anı paylaşılan genç oyuncu, hem Real Madrid taraftarlarından hem de Türk futbolseverlerden yoğun ilgi gördü. Güler'in bu özel anı, doğum gününün unutulmaz bir anısı oldu.

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, doğum gününde anlamlı bir an yaşadı. Genç yıldız, babası ve ablasıyla birlikte kulübünün evi Santiago Bernabeu Stadyumu'nda futbol oynadı.

AİLESİYLE SAHAYA ÇIKTI

Bernabeu çimlerinde ailesiyle top koşturan Arda Güler'in o anları kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü. Hem Real Madrid taraftarları hem de Türk futbolseverler, genç oyuncunun doğum gününe özel bu anlara yoğun ilgi gösterdi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
