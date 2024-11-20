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Arda Güler'den Real Madrid'i utandıran istatistik

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Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler'le ilgili çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Güler, Real Madrid'de bu sezon düzenli olarak forma şansı bulamadı. Ancak milli takım formasıyla daha çok süre aldı.

İspanyol devi Real Madrid'de bu sezon düzenli olarak forma şansı bulamayan Arda Güler'le ilgili çok çarpıcı bir istatistik ortaya çıktı.

Arda, Real Madrid'e transfer olduğu günden bu güne dek daha çok A Milli Takım fomasıyla süre aldı. Milli futbolcu, Real Madrid'e transfer olduğu Temmuz 2023'ten bu yana A Milli Takım'da İspanyol devinden daha fazla süre şansı buldu.

REAL MADRİD'DE DAHA AZ FORMA GİYDİ

Söz konusu süreçten bu yana Real Madrid'de 747 dakika oynayan genç yıldız, milli takımda ise 1319 dakika sahada kaldı. İspanyol basınında da süre almadığı her maçta gündem olan milli futbolcu, Real Madrid'e transfer olduğu Temmuz 2023'ten bu yana A Milli Takım'da İspanyol devinden daha fazla süre şansı buldu.

Arda Güler'den Real Madrid'i utandıran istatistik
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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