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Arda Güler 60 milyon euroya imzayı atıyor! İşin içine Mourinho girdi

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Real Madrid'de sıkıntılı bir sezon geçiren Arda Güler için Bayern Münih ve Leipzig'den 40 milyon euroluk teklif geldi. Ancak, bu teklifin 60 milyon euroya çıkabileceği belirtildi. Jose Mourinho'nun menajeri Jorge Mendes'in Arda'nın menajerliğini almak istediği ve bu durumun transfer sürecini etkileyebileceği ifade edildi.

Real Madrid'de sıkıntılı bir sezon geçiren ve Carlo Ancelotti tarafından yedek kulübesine hapsedilen Arda Güler için iki kulübün devreye girdiği öğrenildi.

MOURINHO'NUN MENAJERİ DEVREYE GİRDİ

Yıldız futbolcunun menajerliğini yapmak isteyen Jorge Mendes'in Arda'yı çok istediği belirtilirken, 20 yaşındaki yetenekli orta sahanın Bayern Münih ve Leipzig'den 40 milyon euroluk tekli aldığı, ancak her iki devin de fiyatı 60 milyon euroya kadar çıkarabileceği bildirildi.

İspanyol basını tarafından performansı yetersiz bulunan yıldız oyuncu eleştirilere maruz kalmıştı. İspanyol basını genç oyuncuyla ilgili yeni bir iddiada bulundu. Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen Defansa Central'de yer alan habere göre, İtalyan devi Milan, Arda Güler için 30 milyon euroluk resmi bir teklifte bulundu. Teklifin süresi ise yazın sona erecek.

SICAK BAKIYOR

Alman devi Bayern Münih ile Leipzig'in Arda için 40 milyon euro teklif ettiği belirtilirken, Madrid'in bu teklifi elinin tersiyle ittiği belirtildi. Jose Mourinho'nun menajerliğini yaptığı Jorge Mendes'in Arda Güler'in haklarını almak için devreye girdiği öğrenilirken, Bayern Münih ile Leipzig'in 40 milyon euroluk teklifi 60 milyon euroya kadar çıkarabileceği kaydedildi. Bayern Münih'e son derece sıcak bakan Arda Güler'in kariyerine Bundesliga'da devam etmek istediği ifade edilirken, 20 yaşındaki orta saha için Kompany'nin de bir hayli istekli olduğu anlaşıldı.

Arda Güler 60 milyon euroya imzayı atıyor! İşin içine Mourinho girdi
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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