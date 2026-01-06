Arda Turan'dan minik yeğenine 6 milyonluk jest
Arda Turan'ın yeni doğan yeğeni için açtığı banka hesabına 500 gram altın ve 3 milyon TL yatırdığı öne sürüldü. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan iddia, büyük yankı uyandırdı.
Futbol kariyerinin ardından teknik direktörlük görevini sürdüren Arda Turan'ın, aile içinde yaptığı bir jestle gündeme geldiği belirtildi. İddiaya göre Turan, yeni doğan yeğeni için banka hesabı açtırarak yüksek miktarda yatırım yaptı.
500 GRAM ALTIN VE 3 MİLYON TL İDDİASI
Arda Turan'ın söz konusu hesaba 500 gram altın ile birlikte 3 milyon TL yatırdığı öne sürüldü. Bu hamlenin, yeğeni adına uzun vadeli bir birikim oluşturmak amacıyla yapıldığı konuşuluyor.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Paylaşımlar sonrası birçok kullanıcı, iddiayı "büyük jest" olarak yorumlarken bazıları da rakamların dikkat çekici olduğunu ifade etti. Konuyla ilgili Arda Turan cephesinden ise resmi bir açıklama gelmedi.