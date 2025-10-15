Archie Brown sözleşmeyi feshetti

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Archie Brown, kariyerinde yeni bir sayfa açtı. 21 yaşındaki futbolcu, menajerlik şirketiyle yollarını ayırarak Epic Sports ile anlaşmaya vardı.

YENİ MENAJERLİK ŞİRKETİYLE ANLAŞTI

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye katılan İngiliz futbolcu Archie Brown, kariyerinde önemli bir değişikliğe imza attı. Genç oyuncu, daha önce bağlı olduğu menajerlik şirketiyle olan sözleşmesini feshederek yeni bir temsilciyle anlaştı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, 21 yaşındaki Archie Brown, menajerlik hizmetleri için Ali Barat'ın sahibi olduğu Epic Sports ile iş birliği yaptı.

EPIC SPORTS DÜNYA FUTBOLUNUN TANINAN MARKASI

Yeni temsilcisi Epic Sports, Avrupa futbol piyasasında aktif olarak faaliyet gösteren, birçok yıldız ismi bünyesinde barındıran bir menajerlik şirketi olarak biliniyor.

Şirketin portföyünde üst düzey futbolcuların yer alması, Archie Brown'un gelecekteki transfer planları açısından da dikkat çekici bir adım olarak değerlendiriliyor.

FENERBAHÇE'DE YÜKSELEN GRAFİK

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 2 gol ve 4 asist kaydeden Archie Brown, performansıyla hücum hattına önemli katkılar sağladı. Genç oyuncu, teknik direktör Domenico Tedesco'nun sisteminde istikrarlı bir şekilde forma bulurken, takımın oyun yapısında kilit rollerden birini üstlendi.