Archie Brown, İsmail Kartal’ın istifasını öğrenince şaşkınlık yaşadı

Fenerbahçe'nin İngiliz futbolcusu Archie Brown, basın mensuplarına açıklama yaptığı esnada Teknik Direktör İsmail Kartal'ın istifasını öğrendi ve kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında evinde İtalyan ekibi Roma ile karşılaştığı maçta 1-1 berabere kaldı. Müsabaka sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe'nin İngiliz futbolcusu Archie Brown da Teknik Direktör İsmail Kartal'ın istifasını gelen soru üzerine öğrenip şaşkınlık yaşadı. Brown, istifadan haberi olmadığını söyledi.

"Katkı sağlayabildiğim için mutluyum"

Müsabakadaki performansı ve attığı gole ilişkin konuşan İngiliz futbolcu, "Bütün zafer Tanrı'ya ait. İyi bir... iyi bir şekilde ilerlemek istiyoruz tabii ki. Umuyorum ki bugün elde etmiş olduğumuz momentumu diğer maçlara, sonraki maçlara taşırız. Katkı sağlayabildiğim için takımıma mutluyum" diye konuştu.

"İkinci yarı iyi bir momentum yakaladık"

İlk yarı ve ikinci yarıda bambaşka Fenerbahçe oyunu olduğunun ve soyunma odasında takım içerisinde nasıl bir konuşma olduğunun sorulması üzerine Archie Brown, "Özgüvenli bir şekilde hareket ettik. Özgüvenli bir şekilde ikinci yarıya çıktık. Tabii ki de alanları anladık, hangi boşlukları kullanmamız gerekiyor, hangi alanları kullanmamız gerekiyor, bunun daha iyi farkına vardık ve bunu da gerçekleştirmiş olduk. Çünkü daha iyi ne yapılması gerekiyorsa aslında ikinci yarı rakibe avantaj sağlamak adına bunları yapmanız gerekiyor saha içerisinde. Biz de bunları yaptık. Bunu bazen yapabilmek 45 dakika sürebiliyor oyuna katılmak, oyuna girmek. Ama iyi bir momentum yakaladık ikinci yarı" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı