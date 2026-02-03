Haberler

Çorum FK, Vanspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında deplasmanda oynayacağı İmaj Altyapı Vanspor maçı için çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde yapılan idmanda futbolcular kuvvet antrenmanı ve oyun çalışmaları gerçekleştirdi.

Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında 7 Şubat Cumartesi günü deplasmanda İmaj Altyapı Vanspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetimindeki idmanda futbolcular, salonda kuvvet antrenmanı yaptı. Daha sonra sahaya çıkan futbolcular pas, dar alan ve kaleli oyun gerçekleştirdi.

Kırmızı-siyahlı ekip, İmaj Altyapı Vanspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Spor





