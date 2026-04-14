Çorum FK, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı
Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında sahasında Özbelsan Sivasspor ile karşılaşacak olan Arca Çorum FK, antrenmanlara başladı. 35. haftada Pendikspor ile oynadıktan sonra izin yapan ekip, teknik direktör Uğur Uçar yönetiminde çalışmalara devam ediyor.
Ligin 35. haftasında deplasmanda Pendikspor ile oynanan maçın adından 2 gün izin yapan kırmızı-siyahlı ekip, teknik direktör Uğur Uçar yönetiminde kulüp tesislerinde toplandı.
Antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından 5'e 2 top kapma ve kaleli oyun çalışmaları yaptı.
Çorum temsilcisi, Sivasspor maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.
Kaynak: AA / Kemal Ceylan