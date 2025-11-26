Haberler

Arca Çorum FK, Sipay Bodrum FK Maçına Hazırlanıyor

Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Sipay Bodrum FK ile oynayacağı karşılaşma için antrenmanlara devam ediyor. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde yapılan çalışmalarda oyuncular kuvvet, dar alan oyunları ve duran top çalışmaları yaptı.

Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında 30 Kasım Pazar günü deplasmanda Sipay Bodrum FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Çorum FK Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, salonda kuvvet çalışmalarının ardından sahada dar alan oyunları ve kaleli oyun çalışmaları yaptı.

Antrenman, duran top çalışmasıyla sona erdi.

Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarını sürdürecek.

Bu arada yeni göreve getirilen Hüseyin Eroğlu'nun ekibinde yer alacak isimler de belli oldu.

Takımda Barış Üzbey atletik performans antrenörü, Kazım Çetin analiz ve performans antrenörü, Burhan Alıcı yardımcı antrenör, Halit Eroğlu yardımcı antrenör, Neşet Büyükkılıç kaleci antrenörü, Kubilay Şendurur atletik performans antrenörü, Mehmet Aktürk de analiz antrenörü olarak görev yapacak.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Spor
