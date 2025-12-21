Futbol: Trendyol 1. Lig
Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Arca Çorum FK, sahasında Sakaryaspor'u 2-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Golleri Samudio ve Oğulcan Çağlayan kaydetti.
Stat: Çorum Şehir
Hakemler: Çağdaş Altay, Çağrı Yıldırım, Burak Sami Şad
Arca Çorum FK: Sehic, Attamah, Ferhat Yazgan, Aleksic (Dk. 64 Oğulcan Çağlayan ), Yusuf Erdoğan (Dk. 90+5 Taha İbrahim Rençber), Pedrinho, Samudio (Dk. 89 Kerem Kalafat), Cemali Sertel, Erkan Kaş, Caner Osmanpaşa, Eze (Dk. 64 Atakan Akkaynak)
Sakaryaspor : Szumski, Batuhan Çakır (Dk. 66 Kolovetsios), Sadık Çiftpınar (Dk. 46 Kobiljar), Zwolinski (Dk. 75 Akuazaoku), Emre Demir (Dk. 75 Yedder), Serkan Yavuz, Salih Dursun, Burak Altıparmak (Dk. 90 Mirza Cihan), Vukovic, Burak Çoban, Eren Erdoğan
Goller: Dk. 10 Samudio, Dk. 79 Oğulcan Çağlayan (Arca Çorum FK)
Sarı kartlar: Dk. 13 Sadık Çiftpınar, Dk. 80 Burak Altıparmak ( Sakaryaspor ), Dk. 37 Eze (Arca Çorum FK)
Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Arca Çorum FK, sahasında Sakaryaspor'u 2-0 yendi.