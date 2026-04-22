Çorum FK, Sakaryaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig 37. haftasında Sakaryaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını teknik direktör Uğur Uçar yönetiminde yapıyor. Futbolcular, idmanda çeşitli oyun ve çalışma yöntemleriyle performanslarını artırmaya çalışıyor.
Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig 37. haftasında 26 Nisan Pazar günü Sakaryaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Uğur Uçar yönetiminde kulüp tesislerindeki idmanda futbolcular, ısınmanın ardından 5'e 2 top kapma ve dar alan oyun çalışması yaptı. Antrenman, 3 kaleli oyunla sona erdi.
Çorum temsilcisi, Sakaryaspor maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: AA / Kemal Ceylan