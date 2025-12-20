Çorum FK, yarın sahasında Sakaryaspor ile karşılaşacak
Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında sahasında Sakaryaspor ile karşılaşacak. Maç, yarın saat 16.00'da Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak. Çorum FK, 5. sırada bulunurken, Sakaryaspor 12. sırada yer alıyor ve iki takım arasında kritik bir mücadele bekleniyor.
Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında yarın sahasında Sakaryaspor ile mücadele edecek.
Çorum Şehir Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Çağdaş Altay, yönetecek.
Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlığı devam eden Oğuz Gürbulak'ın maçta forma giymesi beklenmiyor.
Ligde 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda 29 puan toplayan ve 5. sırada bulunan Çorum FK, Sakaryaspor'u yenerek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor.
Sakaryaspor, 6 galibiyet, 4 beraberlik, 7 yenilgi sonucu hanesine yazdırdığı 22 puanla 12. basamakta yer alıyor.