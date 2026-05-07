Futbol: Trendyol 1. Lig play-off

Trendyol 1. Lig play-off birinci turunda Arca Çorum FK, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup ederek ikinci tura yükseldi. Maçta Fredy'nin penaltısıyla gelen golle avantajı elde etti.

Stat: Çorum Şehir

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Murat Ergin Gözütok, Mert Bulut

Arca Çorum FK: Sehic, Sinan Osmanoğlu, Serdar Gürler (Dk. 64 Burak Çoban), Yusuf Erdoğan (Dk. 90+5 Kerem Kalafat), Pedrinho (Dk. 90+1 Attamah), Arda Hilmi Şengül, Fredy, Samudio (Dk. 46 Thiam), Üzeyir Ergün, Erkan Kaş, Ahmet Ildız (Dk. 64 Ferhat Yazgan)

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Abdullah Çelik, Roshi (Dk. 51 Rroca), Hüseyin Bulut, Ali Dere (Dk. 60 Süleyman Luş), İbrahim Akdağ, Wellington, Ezeh, Halil Can Ayan (Dk. 83 Enes Yılmaz), İshak Karaoğul (Dk. 83 Ali Akman), Junior Fernandes

Gol: Dk. 20 Fredy (Penaltıdan) (Arca Çorum FK)

Sarı kartlar: Dk. 69 Thiam, Dk. 85 Sehic, Dk. 88 Uğur Uçar (Teknik direktör) (Arca Çorum FK)

Arca Çorum FK, ikinci turda Sipay Bodrum FK ile play-off finaline çıkma mücadelesi verecek.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan
