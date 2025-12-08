Arca Çorum FK, Atko Grup Pendikspor'u 2-0 mağlup etti
1. Lig'in 16. haftasında Arca Çorum FK, sahasında Atko Grup Pendikspor'u 2-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Golleri Yusuf Erdoğan ve Eze kaydetti.
Yusuf ÇINAR / ÇORUM,
STAT: Çorum Şehir
HAKEMLER: Alper Akarsu, Mehmet Pekmezci, Oğuzhan Yazır
ARCA ÇORUM FK: Sehic, Attamah, Caner Osmanpaşa, Cemali Sertel, Erkan Kaş, Ferhat Yazgan, Samudio, Pedrinho, Oğuz Gürbulak (Dk. 64 Atakan Akkaynak), Yusuf Erdoğan, Eze (Dk. 75 Oğulcan Çağlayan)
ATKO GRUP PEDİKSPOR: Deniz Dilmen, Erdem Gökçe (Dk. 28 Thuram), Yiğit, Soldo, Sequeira (Dk. 46 Furkan Doğan), Denic (Dk. 72 Görkem Bitin), Mesut, Bekir, Wilks, Hüseyin, Clarke-Harris
GOLLER: Dk. 16 Yusuf Erdoğan, Dk. 42 Eze (Arca Çorum FK)
SARI KARTLAR: Yiğit Fidan, Denic, Sequeira, Thuram (Atko Grup Pendikspor ), Oğuz Gürbulak (Arca Çorum FK)
3'üncü dakikada Eze'nin pasıyla buluşan Oğuz Gürbulak'ın şutunda kaleci Deniz Dilmen topu son anda kornere çıkarttı.
16'ncı dakikada Oğuz Gürbulak ile duvar pası yapan Yusuf Erdoğan'ın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1 - 0
42'nci dakikada Attamah gönderdiği ara pasıyla topu Eze'ye ulaştırdı. Eze, karşı karşıya kaldığı pozisyonda topun dibine girerek kaleci Deniz'in üzerinden topu ağlarla buluşturdu : 2 - 0.
Karşılaşmanın ilk yarısı Çorum FK'nın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
85'inci dakikada Bekir'in kullandığı serbest vuruşta kaleci Sehic'in müdahalesiyle top direğe çarpıp oyun alanına geri döndü. Dönen topu Caner kornere çıkarttı.
88'inci dakikada Hüseyin'in pasıyla buluşan Wilks, ceza sahası yayı içerisinden kaleye çektiği şut az farkla yandan auta çıktı.
Karşılaşma 2-0 sona erdi.