Arca Çorum FK, Markus Karlsbakk'ı Transfer Etti
Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, Norveçli orta saha oyuncusu Markus Karlsbakk ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp, transferin Lillestrom SK ile anlaşma sağlanarak gerçekleştiğini ve oyuncuya başarılar dilediğini açıkladı.
SÜPER Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, Norveçli orta saha oyuncusu Markus Karlsbakk'ı kadrosuna kattı. Kırmızı-siyahlı ekip, 26 yaşındaki futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Arca Çorum FK, Norveç'in Lillestrom SK takımında forma giyen orta saha oyuncusu Markus Karlsbakk ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Markus Karlsbakk'ın transferi konusunda Lillestrom SK ve oyuncu ile anlaşma sağlamış, kendisiyle 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Arca Çorum FK forması altında başarılı bir kariyer geçireceğine olan inancımızla, Markus Karlsbakk'a hoş geldin diyor, yeni yolculuğunda üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.