Haberler

Arca Çorum FK, Markus Karlsbakk'ı Transfer Etti

Arca Çorum FK, Markus Karlsbakk'ı Transfer Etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, Norveçli orta saha oyuncusu Markus Karlsbakk ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp, transferin Lillestrom SK ile anlaşma sağlanarak gerçekleştiğini ve oyuncuya başarılar dilediğini açıkladı.

SÜPER Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, Norveçli orta saha oyuncusu Markus Karlsbakk'ı kadrosuna kattı. Kırmızı-siyahlı ekip, 26 yaşındaki futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Arca Çorum FK, Norveç'in Lillestrom SK takımında forma giyen orta saha oyuncusu Markus Karlsbakk ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Markus Karlsbakk'ın transferi konusunda Lillestrom SK ve oyuncu ile anlaşma sağlamış, kendisiyle 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Arca Çorum FK forması altında başarılı bir kariyer geçireceğine olan inancımızla, Markus Karlsbakk'a hoş geldin diyor, yeni yolculuğunda üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İsrail'den 'yalnız saldırı' hazırlığı: ABD uzaklaşıyor, savaş çığırtkanı Netanyahu kana doymuyor

Netanyahu'nun yeni planı Trump'ı küplere bindirecek cinsten
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşletmeler iyice abarttı: Dışarıdan getirilen çocuk sütü bile hesaba eklendi

İşletmeler iyice abarttı! Hesaba ekleneni görünce CİMER’e koştular
10 soruda Çocuk Kanunu: İşte tüm merak edilenler

10 soruda Çocuk Kanunu: İşte tüm merak edilenler
Fatih'te camide hırsızlık: 450 bin liralık çanta namaz sırasında çalındı

450 bin TL ile camiye girdi! Namaz kılarken başına gelene inanamadı
Bu bir ilk! İran'ın Hamaney hamlesi kafaları daha da karıştırdı

İran sessizliğini bu görüntüyle bozdu, kafalar daha da karıştı
Rus askerleri ölümle burun buruna! Kamikaze dronu böyle durdurdular

Bir anda gökyüzünde belirdi! Herkes aynı anda silahına sarıldı
Bakan Tekin'den 'serbest kıyafet' sorusuna yanıt: Bu yüzden kaldırılmış

Öğrenciler merak ediyordu, Bakan Tekin yanıtladı: Bu yüzden kaldırıldı
Cansever’in son mesajı yürekleri dağladı: Duanızı eksik etmeyin

Cansever’in son mesajı kahretti