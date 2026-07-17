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Çorum FK'nın şampiyonluk kupası kentte sergileniyor

Çorum FK'nın şampiyonluk kupası kentte sergileniyor
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Arca Çorum FK'nın şampiyonluk kupası, Çorum'da Kadeş Barış Meydanı'nda özel bir stantta sergilenmeye başlandı. Taraftarlar yoğun ilgi göstererek kupa önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

ARCA Çorum FK'nin şampiyonluk kupası, Çorum'da taraftarların ziyaretine açıldı. Kent merkezindeki Kadeş Barış Meydanı'nda cam vitrinde sergilenen kupa, yoğun ilgi gördü.

Arca Çorum FK'nın şampiyonluk kupası için Kadeş Barış Meydanı'na, üzerinde kulübün 'Biz Anadoluyuz' sloganı ile tribün görsellerinin yer aldığı özel stant kuruldu. İki güvenlik görevlisinin gözetiminde sergilenen kupayı görmek isteyen taraftarlar meydana akın etti. İlk kez görücüye çıkan kupanın önünde hatıra fotoğrafı çektiren futbolseverler, tarihi anı ölümsüzleştiriyor. Yeni sezon hazırlıklarını Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Arca Çorum FK'da futbolcular kamp çalışmalarına devam ederken, Çorum'da sergilenen şampiyonluk kupası da taraftarların Süper Lig heyecanını artırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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