Arca Çorum FK, Kocaelispor maçı hazırlıklarını Burak Yılmaz yönetiminde sürdürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 29 Kasım Pazar günü evinde Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Burak Yılmaz yönetimindeki antrenman, ısınma, rondo ve topa sahip olma çalışmalarının ardından çift kale maçla sona erdi.
Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 29 Kasım Pazar günü evinde Kocaelispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenman, esneme ve ısınma çalışmalarıyla başladı.
Rondo çalışmalarıyla devam eden antrenmanda futbolcular, topa sahip olma çalışması yaptı. Antrenman çift kale maçla sona erdi.
Kırmızı-siyahlılar, yarın yapacağı antrenmanla Kocaelispor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA