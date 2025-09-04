Arca Çorum FK, İmaj Altyapı Vanspor Maçına Hazırlanıyor
Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında evinde oynayacağı İmaj Altyapı Vanspor maçı hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Tahsin Tam yönetimindeki idmana, kaleci Hasan Hüseyin Akınay katılmadı.
Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında 13 Eylül Cumartesi günü evinde İmaj Altyapı Vanspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Tahsin Tam yönetimindeki idmana, kısa süre önce elinden ameliyat edilen kaleci Hasan Hüseyin Akınay hariç bütün futbolcular katıldı.
Antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından yenilenme çalışması yaptı.
Kırmızı-siyahlı ekip, İmaj Altyapı Vanspor??????? maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.
Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Spor