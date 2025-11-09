Haberler

Arca Çorum FK, Iğdır FK'yi 3-1 Mağlup Etti

Güncelleme:
1'inci Lig'in 13'üncü haftasında Arca Çorum FK, sahasında Alagöz Holding Iğdır FK'yı 3-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçta goller Ferhat Yazgan, Eze ve Aleksic'ten geldi.

Yusuf ÇINAR / ÇORUM, -

STAT: Çorum Şehir

HAKEMLER: Batuhan Kolak, Ömer Tevfik Özkoç, Kerem İlitangil

ARCA ÇORUM FK: Sehic - Üzeyir Ergün (Dk. 60 Kerem Kalafat), Caner Osmanpaşa, Arda Hilmi Şengül, Cemali Sertel (Dk. 60 Erkan Kaş), Oğulcan Çağlayan, Oğuz Gürbulak (Dk. 90+2 Attamah), Ferhat Yazgan (Dk. 60 Samudio), Pedrinho, Eren Karadağ (Dk. 60 Aleksic), Eze

ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK: Sinan Bolat - Serkan Asan (Dk. 63 Ahmet Engin), Alim Öztürk, Alperen Selvi, Güray Vural, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 82 Eysseric), Doğan Erdoğan (Dk. 82 Koita), Mendes, Gökcan Kaya, Fofana, Bruno

GOLLER: Dk. 23 Ferhat Yazgan, Dk. 74 (P) Eze, Dk. 78 Aleksic (Arca Çorum FK) - Dk. 29 Mendes (Alagöz Holding Iğdır FK)

SARI KARTLAR: Caner Osmanpaşa, Pedrinho, Erkan Kaş, Eze (Arca Çorum FK) - Bruno, Gökcan Kaya, Doğan Erdoğan, Alperen Selvi, Güray Vural (Alagöz Holding Iğdır FK)

1'inci Lig'in 13'üncü haftasında Arca Çorum FK, sahasında Alagöz Holding Iğdır FK'yı 3-1 mağlup etti.

23'üncü dakikada Eren'in altıpas üzerine çevirdi. Ferhat'ın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

29'uncu dakikada Bruno'nun pasıyla topla buluşan Mendes'in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sonuçlandı.

74'üncü dakikada Eze, penaltı atışında hata yapmadı ve ev sahibi ekip yeniden öne geçti: 2-1

78'inci dakikada Aleksic skoru belirledi. Kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Aleksic, yaptığı vuruşla uzak köşeden topu ağlara gönderdi: 3-1.

Karşılaşma 3-1 sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
