ARCA Çorum FK, Göztepe deplasmanı hazırlıklarını Burak Yılmaz yönetiminde sürdürdü

ARCA Çorum FK, Süper Lig'in 9'uncu haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular; dinamik ısınma, sayısal üstünlük ile topa sahip olma ve koşu çalışmaları yaptı. Pas organizasyonlarıyla devam eden antrenmanda, topun hızlı dolaşımı, alan kullanımı ve pas bağlantıları üzerine çalışmalar da yapıldı. Antrenmanın son bölümünde ise futbolcular, üç tekrarlı koşu uygulamalarını gerçekleştirdi.

ARCA Çorum FK, Süper Lig'in 9'uncu haftasındaki Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı