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Arca Çorum FK, Galatasaray Maçı Hazırlıklarına Başladı

Arca Çorum FK, Galatasaray Maçı Hazırlıklarına Başladı
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Arca Çorum FK, 14 Ağustos'ta deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı için Çorum FK tesislerinde teknik direktör Uğur Uçar yönetiminde antrenman yaptı. Basın sözcüsü Gökhan Kerman, yeni sezon için hayırlı olmasını diledi.

SÜPER Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK, 14 Ağustos Cuma günü saat 21.30'da deplasmanda karşılaşacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına Çorum FK tesislerinde başladı. Teknik direktör Uğur Uçar yönetiminde yapılan antrenman düz koşu ile başladı. Daha sonra futbolcular pas çalışması, dar alan oyunu ve 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. İdman, taktik çalışmasının ardından son buldu.

Kulüp Basın Sözcüsü Gökhan Kerman, yeni sezonun kulüp, teknik heyet, futbolcular ve basın mensupları için hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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