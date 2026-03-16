Futbol: Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Arca Çorum FK, evinde Esenler Erokspor'u 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta Burak Çoban ve Samudio'nun golleriyle 3 puanı hanesine yazdırdı.

Stat: Çorum Şehir

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Ömer Tevfik Özkoç, Sabri Öğe

Arca Çorum FK: Sehic, Attamah, Sinan Osmanoğlu, Serdar Gürler (Dk. 71 Yusuf Erdoğan), Pedrinho (Dk. 87 Oğuz Gürbulak), Arda Hilmi Şengül, Fredy, Samudio, Erkan Kaş, Ahmet Ildız (Dk. 64 Ferhat Yazgan), Burak Çoban

Esenler Erokspor: Ertuğrul Çetin, Mikail Okyar (Dk. 58 Kanga), Jack (Dk. 71 Catakovic), Kayode, Faye, Onur Ulaş, Enes Alıç, Hayrullah Bilazer, Amilton (Dk. 58 Berat Luş), Cavare (Dk. 71 Nzaba), Ömer Faruk Beyaz (Dk. 46 Recep Niyaz)

Goller: Dk. 35 Burak Çoban, Dk. 90+4 Samudio (Arca Çorum FK), Dk. 78 Catakovic (Penaltıdan) (Esenler Erokspor)

Kırmızı kartlar: Dk. 76 Atakan Akkaynak (Yedek kulübesinde) (Arca Çorum FK), Dk. 90+6 Nzaba (Esenler Erokspor)

Sarı kartlar: Dk. 29 Sinan Osmanoğlu, Dk. 33 Ferhat Yazgan (Yedek kulübesinde), Dk. 42 Burak Çoban, Dk. 45+5 Ahmet Ildız, Dk. 59 Samudio, Dk. 74 Erkan Kaş, Dk. 90+4 Kerem Kalafat (Yedek kulübesinde), Dk. 90+5 Fredy, Dk. 90+7 Zubairu (Yedek kulübesinde) (Arca Çorum FK), Dk. 48 Mikail Okyar, Dk. 90+1 Faye (Esenler Erokspor)

Kaynak: AA / Kemal Ceylan
İran'dan İslam ülkelerine altı maddelik çağrı

İran'dan Türkiye'yi de yakından ilgilendiren açıklama
Görüntü Şırnak'ta kaydedildi: Ölümden kaçış anı anbean kamerada

Ölümden kaçış anı kamerada!
İlber Ortaylı'nın cenazesinde büyük ayıp

Cenazede büyük ayıp
Netanyahu'dan 2. 'ölmedim' videosu

Yaşadığını kanıtlamaya çalışıyor! Netanyahu'dan yeni görüntü
İran'dan Körfez'e yoğun saldırı: 7 komşuya 3 binden fazla füze fırlattı

İran komşu demedi, düğmeye bastı! 7 ülkeye binlercesini fırlattı
Görüntü Şırnak'ta kaydedildi: Ölümden kaçış anı anbean kamerada

Ölümden kaçış anı kamerada!
Bahçeli: Ankara ile Tahran'ın ufku aynı yöne bakmaktadır

MHP Lideri Bahçeli'den "Mescid-i Aksa" mesajı: Ankara ile Tahran...
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Lübnan'a yönelik kara harekatına sert tepki

İsrail'in kara harekatına Türkiye'den ilk tepki