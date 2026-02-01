Çorum FK, Efe Sarıkaya'yı kadrosuna kattı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, Fransa Ligue 2 ekiplerinden Grenoble Foot 38'den 22 yaşındaki defans oyuncusu Efe Sarıkaya'yı satın alma opsiyonuyla kiraladı. Sarıkaya'nın Ümit Milli Takım'da da forma giydiği öğrenildi.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, Fransa Ligue 2 ekiplerinden Grenoble Foot 38'den Efe Sarıkaya'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.
Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, 22 yaşındaki defans oyuncusunun satın alma opsiyonuyla sezon sonuna dek kiralandığı bildirildi.
Açıklamada, Sarıkaya'nın Ümit Milli Takım'da da forma giydiği belirtildi.
Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Spor