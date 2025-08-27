Arca Çorum FK'de Yeni Başkan Baran Korkmazoğlu

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK'de başkanlık görevine Baran Korkmazoğlu getirildi.

Kulübün açıklamasında, mevcut yönetim kurulu üyelerinin görevlerine devam edecekleri aktarıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzün bugüne kadar elde ettiği başarıların devamı ve geleceğe yönelik hedeflerimizin gerçekleştirilmesi adına, Sayın Baran Korkmazoğlu'nun liderliğinde önemli adımlar atılacağına yürekten inanıyoruz. Arca Çorum Futbol Kulübü ailesi olarak, yeni başkanımız Sayın Baran Korkmazoğlu'na ve yönetim kurulumuza görevlerinde başarılar diliyor, camiamız, taraftarlarımız ve tüm futbol kamuoyuna hayırlı olmasını temenni ediyoruz."