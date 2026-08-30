Haberler

Arca Çorum FK, Beşiktaş Maçı Öncesi Zafer Bayramı'nı Kutladı ve İstanbul'a Gitti

Arca Çorum FK, Beşiktaş Maçı Öncesi Zafer Bayramı'nı Kutladı ve İstanbul'a Gitti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak Arca Çorum FK, hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a hareket etti. Teknik Direktör Uğur Uçar yönetimindeki antrenmanda futbolcular, Türk bayrağı açarak 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü kutladı. Tüpraş Stadı'nda saat 21.30'da oynanacak müsabakayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesinde futbolcular, Türk bayrağı açarak 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü kutladı.

Teknik Direktör Uğur Uçar yönetimindeki antrenmana, futbolcular ısınma koşusu ile başladı. İdman, 5'e 2 pas, topa sahip olma, duran top çalışmalarıyla sona erdi.

Hazırlıklarını tamamlayan Arca Çorum FK, maçın oynanacağı İstanbul'a hareket etti.

Tüpraş Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak müsabakayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Kaynak: AA
Girne'deki gemi faciasında bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 8'e yükseldi, kaybolan 18 kişiye henüz ulaşılamadı

Batan gemide bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı sayısı arttı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maça damga vuran kare! Mbappe golünü attı, Ester'e armağan etti

Uğurlu geldi! Maça damga vuran kare
30 Ağustos töreninde protokol krizi! Belediye başkanı ile Valilik Protokol Müdürü herkesin önünde birbirine girdi

Törende ön koltuk krizi: Başkan ile Protokol Müdürü birbirine girdi!
Kolundan çekip durdurdu! Aziz Yıldırım'a Samsun'da sürpriz karşılama

Kolundan çekip durdurdu! Aziz Yıldırım'a Samsun'da sürpriz karşılama
Fenerbahçe'nin ilk 11'inde sürpriz

Fenerbahçe'nin ilk 11'inde sürpriz
Beşiktaş'ta Amir Hadziahmetovic ile yollar ayrıldı

Süper Lig devinde beklenen ayrılık: Sözleşmesi feshedildi
Mehdi Zana son yolculuğuna uğurlandı, Leyla Zana çiçeklerle veda etti

Son veda: 51 yıllık eşini çiçeklerle uğurladı
Altın fiyatlarında sert hareket! Rüzgar tersine döndü, 3 haftalık ralli sona erdi

Altın fiyatlarında sert hareket! Rüzgar tersine döndü