Arca Çorum FK, Beşiktaş Maçı Öncesi Zafer Bayramı'nı Kutladı ve İstanbul'a Gitti
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak Arca Çorum FK, hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a hareket etti. Teknik Direktör Uğur Uçar yönetimindeki antrenmanda futbolcular, Türk bayrağı açarak 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü kutladı. Tüpraş Stadı'nda saat 21.30'da oynanacak müsabakayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.
Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesinde futbolcular, Türk bayrağı açarak 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü kutladı.
Teknik Direktör Uğur Uçar yönetimindeki antrenmana, futbolcular ısınma koşusu ile başladı. İdman, 5'e 2 pas, topa sahip olma, duran top çalışmalarıyla sona erdi.
Hazırlıklarını tamamlayan Arca Çorum FK, maçın oynanacağı İstanbul'a hareket etti.
Tüpraş Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak müsabakayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.