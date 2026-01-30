Haberler

Arca Çorum FK Başkanı Korkmazoğlu: 'En büyük gücümüz taraftarımızın desteğidir'

Arca Çorum FK Başkanı Korkmazoğlu: 'En büyük gücümüz taraftarımızın desteğidir'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Arca Çorum FK Başkanı Baran Korkmazoğlu, taraftarlarla bir araya gelerek kulübün hedefleri ve zorlu maç öncesi birlik ve destek çağrısında bulundu.

ARCA Çorum FK Başkanı Baran Korkmazoğlu, "Bu kulübü hak ettiği yerlere taşımak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Tek hedefimiz Arca Çorum FK'yı en iyi yerlere taşımak. Bu yolda en büyük gücümüz taraftarımızın desteğidir" dedi.

Arca Çorum FK Başkanı Baran Korkmazoğlu, 1'inci Lig'in 23'üncü haftasında kendi sahasında oynayacağı Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü karşılaşması öncesi taraftarlarla bir araya gelerek birlik ve destek çağrısında bulundu. Kırmızı Şimşekler Çay Ocağı'nda düzenlenen buluşmaya tribün liderleri ve çok sayıda taraftar katıldı. Toplantıya kulüp yöneticileri Feyyaz Gökel, Sinan Özdilli, Satılmış Yiğitoğlu ve Halis Öksüz de katıldı.

Samimi atmosferde gerçekleşen toplantıda kulübün hedefleri ve sezon sürecini değerlendiren Başkan Korkmazoğlu, "Kulübümüzün hedefleri üst sıralar. Bu kulübü hak ettiği yerlere taşımak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Tek hedefimiz Arca Çorum FK'yı en iyi yerlere taşımak. Bu yolda en büyük gücümüz taraftarımızın desteğidir. Biz bu şehrin takımıyız. Maddi bir beklentimiz yok. Tribünde, sokakta, şehirde hissedeceğimiz manevi destek bizim için fazlasıyla yeterli. Tüm Çorum'u takımımızın yanında olmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

Yarın oynayacakları Ankara Keçiörengücü maçına da değinen Başkan Korkmazoğlu, "Takımımız yarın sahaya kazanmak için çıkacak. Taraftar desteği maçın sonucuna doğrudan etki edebiliyor. Teknik heyet ve futbolcularımıza güveniyoruz. Zorlu karşılaşmadan iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz" dedi.

Buluşmada taraftarlar da görüş ve beklentilerini dile getirirken, tribün liderleri sezon boyunca desteğin artarak süreceğini ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti! İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir

Döner ve sucukta mide bulandıran tespit! İşte listeye giren iki şehir
İran, Avrupa Birliği ülkelerinin ordularını 'terörist' ilan edecek

İran, 27 ülkenin ordusunu birden kara listeye aldı
Sele teslim olan Mersin'den korkutan görüntüler

Sele teslim olan kentimizden korkutan görüntüler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CEO'dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak

Patrondan çalışanına ahlaksız teklif: Parayı al, kocanı bırak
Yıllar önceki olay yeniden gündemde! Osimhen için intikam zamanı

Yıllar önceki olay tekrar gündemde! Osimhen için intikam zamanı
Pep Guardiola'nın Filistin için söylediklerine beğeni yağıyor

"Selamünaleyküm" diye başladı, verdiği mesaj dünyayı ayağa kaldırdı
Ve mutlu son! Fenerbahçe yıllardır istediği transferi yaptı

Fenerbahçe yıllardır istediği transfer bombasını patlattı
CEO'dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak

Patrondan çalışanına ahlaksız teklif: Parayı al, kocanı bırak
Eşiyle ilgili olay görüntü! Trump bu resimleri görürse ülke karışır

Eşiyle ilgili olay görüntü! Trump bu resimleri görürse ülke karışır
Şampiyonlar Ligi'nde sahaya dalan şahısların maça giriş görüntüleri ortaya çıktı

Görüntüler ortaya çıktı! Dev maça elini kolunu sallayarak girmiş