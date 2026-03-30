Çorum FK, Bandırmaspor maçının hazırlıklarına devam etti
Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Bandırmaspor ile oynayacağı maç için antrenmanlara devam ediyor. Teknik direktör Uğur Uçar yönetimindeki idman, kuvvet çalışması ve taktik çalışmaları ile gerçekleştirildi.
3 Nisan Cuma günü sahasında Bandırmaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüp tesislerinde, teknik direktör Uğur Uçar yönetimindeki antrenmanda futbolcular, salonda kuvvet çalışmasının ardından dar alan ve taktik çalışmaları yaptı. İdman, çift kale oyunla sona erdi.
Çorum temsilcisi, Bandırmaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: AA / Kemal Ceylan