Arca Çorum FK, Bandırmaspor Maçına Hazırlanıyor

Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında 22 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Bandırmaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Çorum FK Tesisleri'nde teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, dar alan oyun ve hücum-savunma organizasyonları ve kaleli oyun çalışmaları yaptı.

Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarını sürdürecek.