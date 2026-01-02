Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK'nin ikinci yarı hazırlık kampı, Antalya'da başladı.

Kırmızı-siyahlı kulübün açıklamasına göre deplasmanda Erzurumspor FK'ye 1-0 yenilerek ilk yarıyı mağlubiyetle tamamlayan Çorum FK'de iznin bitmesinin ardından futbolcular, Antalya'da kamp yapacakları otelde bir araya geldi.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde kampın ilk antrenmanına çıkan futbolcular, ısınmanın ardından 5'e 2 top kapma ve dar alan oyunu çalışmaları yaptı.

Çorum ekibinin Antalya'daki hazırlık kampı, ikinci yarının ilk haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile 9 Ocak'ta deplasmanda yapacakları maça kadar devam edecek.