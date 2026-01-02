Haberler

Çorum FK'nin ikinci yarı hazırlık kampı Antalya'da başladı

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, Erzurumspor FK'ye karşı aldığı mağlubiyetin ardından Antalya'da ikinci yarı hazırlık kampına başladı. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde futbolcular, ilk antrenmanlarını gerçekleştirdi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK'nin ikinci yarı hazırlık kampı, Antalya'da başladı.

Kırmızı-siyahlı kulübün açıklamasına göre deplasmanda Erzurumspor FK'ye 1-0 yenilerek ilk yarıyı mağlubiyetle tamamlayan Çorum FK'de iznin bitmesinin ardından futbolcular, Antalya'da kamp yapacakları otelde bir araya geldi.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde kampın ilk antrenmanına çıkan futbolcular, ısınmanın ardından 5'e 2 top kapma ve dar alan oyunu çalışmaları yaptı.

Çorum ekibinin Antalya'daki hazırlık kampı, ikinci yarının ilk haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile 9 Ocak'ta deplasmanda yapacakları maça kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Spor
500

