Arca Çorum FK, Adana Demirspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Arca Çorum FK, Adana Demirspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in ikinci haftasında oynayacağı Adana Demirspor maçı için antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Tahsin Tam yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, sürat çalışmaları ve taktik organizasyonlar üzerinde durdu.

Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in ikinci haftasında cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Tahsin Tam yönetiminde Çorum Şehir Stadı'nda yapılan antrenmana futbolcuların tamamı katıldı.

Futbolcular, ısınma ile başlayan antrenmanda sürat, hücum savunma taktikleri ve duran top organizasyonları üzerinde durdu. Antrenman kaleli oyun ile tamamlandı.

Kırmızı siyahlı ekip, yarın sabah kulüp tesislerinde kahvaltı yaptıktan sonra 08.30'da otobüs ile Ankara'ya hareket edecek. Esenboğa Havalimanı'ndan 14.30'da uçakla Adana'ya geçecek kafile, konaklayacağı otelde kampa girecek. Son antrenmanını burada yapacak takım, ardından maç saatini bekleyecek.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özlem Çerçioğlu'na yönelik eleştirilere sert tepki

Erdoğan, kürsüden Özlem Çerçioğlu'na böyle sahip çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rize'de mal sahibi ile kiracının kavgası kanlı bitti: 3'ü ağır 4 yaralı

Mal sahibi ile kiracı silahlı çatışmaya girdi: Çok sayıda yaralı var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.