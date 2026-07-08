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Çorum FK'da imzalar devam ediyor

Çorum FK'da imzalar devam ediyor
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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren ARCA Çorum FK, kaleci Arif Şimşir, Hasan Emre Yeşilyurt, Hasan Abdulkareem, Erhan Erentürk ve Hırvat futbolcu Hrvoje Smolcic ile sözleşme imzaladı.

YENİ sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren ARCA Çorum FK, kadrosuna 5 futbolcu daha kattı.

Kırmızı-siyahlı ekip, kaleci Arif Şimşir ile 3+1 yıllık sözleşme imzalarken, Hasan Emre Yeşilyurt, Hasan Abdulkareem, kaleci Erhan Erentürk ve Hırvat futbolcu Hrvoje Smolcic ile ise 2+1 yıllık anlaşmaya vardı.

ARCA Çorum FK, yeni transferlere başarılar dileyerek, yeni sezonda kırmızı-siyahlı formayla başarılı bir performans sergilemelerini temenni etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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