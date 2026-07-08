ARCA Çorum FK, Ylber Ramadani, Emircan Gürlük, Serdar Saatçı ve Gökhan Sazdağı ile sözleşme imzaladı

ARCA Çorum FK, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. Kırmızı-siyahlılar, Ylber Ramadani, Emircan Gürlük, Serdar Saatçı ve Gökhan Sazdağı ile sözleşme imzaladığını açıkladı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren ARCA Çorum FK, transfer çalışmalarında önemli hamlelere imza attı. Kırmızı-siyahlı kulüp, aynı gün içerisinde dört futbolcunun transferini resmen duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Arnavut orta saha oyuncusu Ylber Ramadani'nin transferi konusunda US Lecce ile anlaşma sağlandı. Deneyimli futbolcu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı. Çorum FK'nın bir diğer transferi ise genç kanat oyuncusu Emircan Gürlük oldu. Kırmızı-siyahlılar, Emircan ile de 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Savunma hattını güçlendiren Çorum temsilcisi, Serdar Saatçı'nın transferi konusunda Trabzonspor ile anlaşmaya vardı. Genç stoper, 3+1 yıllık sözleşmeyle Çorum FK kadrosuna katıldı. Sağ bek bölgesine yapılan takviyede ise Gökhan Sazdağı transfer edildi. Kulüp, oyuncunun transferi konusunda Beşiktaş ile anlaşma sağlandığını ve futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Çorum FK, dört transfer için yaptığı açıklamalarda ortak ifadeye yer vererek, yeni futbolcuların kırmızı-siyahlı forma altında başarılı bir kariyer geçireceklerine inandıklarını belirtti ve başarı dileklerini iletti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı