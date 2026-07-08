ARCA Çorum FK, Ylber Ramadani, Emircan Gürlük, Serdar Saatçı ve Gökhan Sazdağı ile sözleşme imzaladı
ARCA Çorum FK, yeni sezon öncesi Ylber Ramadani, Emircan Gürlük, Serdar Saatçı ve Gökhan Sazdağı ile sözleşme imzaladı.
ARCA Çorum FK, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. Kırmızı-siyahlılar, Ylber Ramadani, Emircan Gürlük, Serdar Saatçı ve Gökhan Sazdağı ile sözleşme imzaladığını açıkladı.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren ARCA Çorum FK, transfer çalışmalarında önemli hamlelere imza attı. Kırmızı-siyahlı kulüp, aynı gün içerisinde dört futbolcunun transferini resmen duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Arnavut orta saha oyuncusu Ylber Ramadani'nin transferi konusunda US Lecce ile anlaşma sağlandı. Deneyimli futbolcu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı. Çorum FK'nın bir diğer transferi ise genç kanat oyuncusu Emircan Gürlük oldu. Kırmızı-siyahlılar, Emircan ile de 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Savunma hattını güçlendiren Çorum temsilcisi, Serdar Saatçı'nın transferi konusunda Trabzonspor ile anlaşmaya vardı. Genç stoper, 3+1 yıllık sözleşmeyle Çorum FK kadrosuna katıldı. Sağ bek bölgesine yapılan takviyede ise Gökhan Sazdağı transfer edildi. Kulüp, oyuncunun transferi konusunda Beşiktaş ile anlaşma sağlandığını ve futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Çorum FK, dört transfer için yaptığı açıklamalarda ortak ifadeye yer vererek, yeni futbolcuların kırmızı-siyahlı forma altında başarılı bir kariyer geçireceklerine inandıklarını belirtti ve başarı dileklerini iletti.