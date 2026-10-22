Arca Çorum FK, 25 Ekim'de Göztepe'ye konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü

Arca Çorum FK, 25 Ekim'de Göztepe'ye konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 25 Ekim Pazar günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Burak Yılmaz yönetimindeki antrenmanda 8'e 4 topa sahip olma ve pas temposu çalışmaları yapıldı. Çorum FK hazırlıklarını yarın sürdürecek.
Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 25 Ekim Pazar günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı.
8'e 4 sayısal üstünlüklü topa sahip olma organizasyonu, pas temposu ve topun hızlı dolaşımına yönelik uygulamalarla devam eden idmanda alan kullanımı ve pas bağlantılarına yönelik çalışmalar yapıldı.
Çorum FK, Göztepe maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.
Kaynak: AA