Arca Çorum FK, 23 Kasım'daki Başakşehir deplasmanı hazırlığını sürdürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 23 Kasım Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı İstanbul Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenman esneme ve ısınmayla başladı, futbolcular son bölümde 5'e 2 rondo yaptı.
Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 23 Kasım Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı İstanbul Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüp tesislerinde teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenman, esneme ve ısınma çalışmalarıyla başladı.
Futbolcular, antrenmanın son bölümünde ise 5'e 2 rondo çalışması yaptı.
Kırmızı-siyahlılar, İstanbul Başakşehir maçının hazırlıklarını yarın tamamlayacak.
Kaynak: AA