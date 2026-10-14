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Arca Çorum FK, 16 Ekim'de Rizespor ile oynayacağı maça hazırlanıyor

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Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 16 Ekim Cuma günü sahasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Burak Yılmaz yönetimindeki antrenman salonda kuvvet, sahada taktik ve çift kale maçla tamamlandı; takım yarın hazırlığı bitirecek.

Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 16 Ekim Cuma günü sahasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenman, salonda kuvvet çalışmasıyla başladı.

Sahada koordinasyon, fiziksel güç ve dayanıklılık çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel organizasyonun ardından çift kale maçla sona erdi.

Kırmızı-siyahlılar, yarın yapacağı antrenmanla Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: AA
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