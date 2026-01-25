Haberler

Arbeloa'nın Arda Güler kararı taraftarların tepkisini çekti
La Liga'nın 21. haftasında Real Madrid, Villarreal'i 2-0 yenerek zirve takibini sürdürdü. Ancak maçın en çok konuşulan ismi Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler oldu. İlk 11'de başlayan ve 78 dakika forma giyen Arda'nın oyundan alınması taraftarların tepkisini çekti.

  • Real Madrid'in Villarreal'i 2-0 yendiği maçta Arda Güler 78 dakika forma giydi.
  • Arda Güler'in oyundan alınması taraftarlar tarafından tepkiyle karşılandı.
  • Arda Güler maçta 3 net gol şansı yarattı.

La Liga'nın 21. haftasında zirve takibini sürdüren Real Madrid, zorlu deplasmanda Villarreal'i 2-0'lık skorla mağlup etti.

ARBELOA'NIN ARDA GÜLER KARARI TEPKİ TOPLADI

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, ilk 11'de başladığı maçta 78 dakika süre aldı ve performansıyla beğeni topladı. Ancak Arda Güler'in oyundan alınması taraftarların tepkisini çekti. Bir Real Madrid taraftarı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Onu oyundan çıkarıyorlar çünkü şikayet etme ya da sorun çıkarma ihtimali en düşük olan o. Ama sahada ondan daha kötü oynayan 3-4 futbolcu vardı" ifadelerini kullandı.

"BUNU ONDAN FAZLA YAPAN YOK"

Real Madrid'e yakın bir diğer taraftar hesabı Madrid Universal, " Arda Güler, Villarreal karşısında 3 net gol şansı yarattı. Bunu ondan fazla yapan başka bir oyuncu yok." paylaşımında bulundu.

Arbeloa'nın Arda Güler kararı taraftarların tepkisini çekti

SPORT: "BİR TAKIMDA ONUN VARLIĞI ÇOK ÖNEMLİ"

Arda Güler'in dikkat çeken performansı İspanyol basınında da kendisine geniş yer buldu. Sport'ta yer alan haberde, Arda için, "Yaratıcı orta saha oyuncularından yoksun bir takımda onun varlığı çok önemli. Orta sahadaki tüm kaliteli oyunlar onun sol ayağından başlıyor. Buna rağmen, sık sık ortadan kayboluyor. İstikrarsızlığına rağmen, oyuna getirdiği vizyon nedeniyle Real Madrid'de her zaman ilk 11'de yer almalı." denildi.

MUNDO DEPORTIVO: "TEHLİKE YARATAN İSİM OLDU"

Mundo Deportivo ise haberinde Arda Güler için şu yorumda bulundu, "Türk oyuncu, ilk yarıda yaptığı ortalarla ceza sahasına tehlike yaratan isim oldu."

