Aras Kargo, Yunan Voleybolcu Martha Anthouli'yi Kadrosuna Kattı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo, 2004 Selanik doğumlu genç pasör çaprazı Martha Anthouli'yi transfer etti. Martha, daha önce Aris Thessaloniki, Panathinaikos ve Reale Mutua Fenera Chieri takımlarında oynadı.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo, Yunan oyuncu Martha Anthouli'yi kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "2004 Selanik doğumlu Martha Anthouli, pasör çaprazı mevkisinde oynamakta. Genç pasör çaprazı, Aris Thessaloniki, Panathinaikos ve Reale Mutua Fenera Chieri formalarını giydi. Ailemize hoş geldin, Martha." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Spor
Karne gününde sürpriz karar! Okullarda kıyafet yönetmeliği yeniden değişiyor

Okullarda kıyafet yönetmeliği yeniden değişiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altın yatırımcısı şokta! Değer kaybı yüzde 2'yi geçti

Altın yatırımcısı şokta
Avrupa ülkesi savaşta İran'dan yana tavır aldı: İsrail suç çetesi tarafından yönetiliyor

Avrupa ülkesi savaşta İran'dan yana tavır aldı
Daha önce gördüklerinizi unutun! Milyoner'de yarışmacının elendiği soru pes dedirtti

Milyoner'de yarışmacının elendiği soru pes dedirtti
Galatasaray rakiplerini açıkladı

Galatasaray rakiplerini açıkladı
Liverpool 150 milyon euroluk tarihi transferi açıkladı

Beklenen imza atıldı! Liverpool'dan tarihi bonservis
Perde ipi küçük çocuğu hayattan koparıyordu! Dehşet anları kamerada

Tüm anne-babaların ders çıkarması gereken görüntü
Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'ten bikinili dans performansı

Yüsra Geyik'ten kızgın kumlarda bikinili dans
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.