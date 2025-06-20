Aras Kargo, Yunan Voleybolcu Martha Anthouli'yi Kadrosuna Kattı
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo, 2004 Selanik doğumlu genç pasör çaprazı Martha Anthouli'yi transfer etti. Martha, daha önce Aris Thessaloniki, Panathinaikos ve Reale Mutua Fenera Chieri takımlarında oynadı.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo, Yunan oyuncu Martha Anthouli'yi kadrosuna kattı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "2004 Selanik doğumlu Martha Anthouli, pasör çaprazı mevkisinde oynamakta. Genç pasör çaprazı, Aris Thessaloniki, Panathinaikos ve Reale Mutua Fenera Chieri formalarını giydi. Ailemize hoş geldin, Martha." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Spor