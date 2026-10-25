Aras Kargo, Sultanlar Ligi'nde evinde Türk Hava Yolları'na 3-1 yenildi

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SULTANLAR Ligi 5'inci hafta mücadelesinde Aras Kargo SK, evinde Türk Hava Yolları'na 3-1 mağlup oldu. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 22-25, 16-25, 25-23 ve 21-25'lik skorlarla sona erdi. Bu sonuçla ev sahibi ekip ligdeki ikinci yenilgisini alırken, konuk takım 4 galibiyete ulaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı