Aras Kargo Spor Kulübü İç Transferde Hızla İlerlemesini Sürdürüyor

Aras Kargo Spor Kulübü İç Transferde Hızla İlerlemesini Sürdürüyor
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Sultanlar Ligi'ndeki ilk sezonunu tamamlayan Aras Kargo Spor Kulübü, iç transferde önemli adımlar atmaya devam ediyor. Kulüp, Diaris Perez ve Hazal Selin Uygur ile sözleşme yenilerken, daha önce de üç oyuncuyla anlaşma sağlamıştı. Şu ana kadar toplam 8 oyuncuyla yollarını ayıran kulüp, yeni sezon için kadrosunu güçlendirmeye çalışıyor.

VOLEYBOL Sultanlar Ligi'ndeki ilk sezonunu tamamlayan Aras Kargo Spor Kulübü'nde iç transfer harekatı sürüyor. İzmir ekibi son olarak yabancılardan Diaris Perez ve Hazal Selin Uygur'la sözleşme yeniledi. Daha önce Simay Kurt, Merve Atlıer ve Ana Karina Olaya'yla sözleşme yenileyip yoluna devam eden Aras Kargo, 8 oyuncuyla ise yollarını ayırmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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