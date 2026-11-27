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CEV Challenge Kupası'nda önceki gün Yunanistan'da Zaon Kifissia 1962 ile oynanması gereken 16'lı finaller turu ilk maçı, takımdaki 6 voleybolcuda görülen dizanteri vakaları nedeniyle ertelenen Aras Kargo SK'nın Avrupa kupasındaki karşılaşma tarihleri belli oldu. İzmir temsilcisi rakibiyle oynayacağı her iki maça da karşılıklı anlaşma doğrultusunda Yunanistan'da çıkacak. Atina'daki Zirineio Spor Salonu'nda ilk müsabaka 2 Aralık'ta rövanş ise 3 Aralık'ta oynanacak.

Kırmızı-beyazlılar rakibini elemesi halinde Maccabi Ashdod (İsrail)-Darta Bevo Roeselare (Belçika) eşleşmesinde tur atlayacak takımla eşleşecek. Sultanlar Ligi'nde 3 maçı ertelenen Aras Kargo, Beşiktaş'la 7 Aralık'ta Fenerbahçe ile 22 Aralık'ta karşılaşacak. Manisa BŞB müsabakasının tarihi henüz belirlenmedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı